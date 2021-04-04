LG возможно покинет мобильный бизнес

Компания LG рассматривает возможность выхода с рынка мобильных телефонов, но корейский гигант также опроверг это сообщение. Позже всплыли подробности о том, что компания рассматривает возможность продажи своего мобильного подразделения, за которым последовали другие отчеты, в котором говорилось, что переговоры с потенциальными покупателями провалились, и что вместо этого компания закрывает бизнес.

Компания LG возможно объявить о выходе с бизнес рынка смартфонов на следующей неделе. В отчете конкретно говорится, что объявление будет сделано в понедельник (5 апреля 2021 года), после того, как совет директоров решит судьбу убыточного подразделения компании.
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