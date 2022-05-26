LG впервые получила сертификаты VESA AdaptiveSync Display

Серия игровых мониторов LG Electronics UltraGear, модели 27GP950 и 27GP850, стала первой в мире сертификацией VESA AdaptiveSync Display, представленной Ассоциацией стандартов видеоэлектроники. Новый логотип VESA AdaptiveSync Display помогает покупателям быстро определить и сравнить производительность с переменной частотой обновления, также известную как VRR, игровых дисплеев, поддерживающих протокол VESA AdaptiveSync, перед покупкой. Нужно понимать, что чтобы получить сертификацию VESA AdaptiveSync Display, игровые мониторы премиум-класса должны соответствовать конкретным и строгим требованиям Спецификации испытаний на соответствие VESA AdaptiveSync Display.

VESA Adaptive-Sync Display CTS использует более пятидесяти тестовых стандартов, чтобы определить четкие эталоны для оценки возможностей VRR мониторов и ноутбуков. Благодаря повышенной частоте обновления, быстрому времени отклика от серого к серому (GTG) и малой задержке оба игровых монитора UltraGear завершили испытания, установленные в новом открытом критерии VESA. Эти 27-дюймовые игровые мониторы оснащены ультрасовременными панелями LG Nano IPS, обеспечивающими высокую частоту обновления и время отклика 1 мс, да и с новейшим сертификатом, вероятно, стоимость продукта будет крайне высокой. Вопрос только в том, что на самом деле даст эта сертификация конечному покупателю, который хочет играть в игры с максимальным уровнем комфорта. Скоро мы это узнаем.