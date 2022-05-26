LG впервые получила сертификаты VESA AdaptiveSync Display

VESA Adaptive-Sync Display CTS использует более пятидесяти тестовых стандартов, чтобы определить четкие эталоны для оценки возможностей VRR мониторов и ноутбуков. Благодаря повышенной частоте обновления, быстрому времени отклика от серого к серому (GTG) и малой задержке оба игровых монитора UltraGear завершили испытания, установленные в новом открытом критерии VESA. Эти 27-дюймовые игровые мониторы оснащены ультрасовременными панелями LG Nano IPS, обеспечивающими высокую частоту обновления и время отклика 1 мс, да и с новейшим сертификатом, вероятно, стоимость продукта будет крайне высокой. Вопрос только в том, что на самом деле даст эта сертификация конечному покупателю, который хочет играть в игры с максимальным уровнем комфорта. Скоро мы это узнаем.