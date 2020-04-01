LG закрывает флагманскую линейку смартфонов G

В сети появилась информация, что компания LG решила закрыть линейку смартфонов G, так как на ее замену выйдет новая серия флагманов.

Судя по этим слухам, ещё не анонсированный флагман LG G9 ThinQ не выйдет.

Хотя не исключено, что смартфон выйдет под другим названием. По слухам, компания планирует возродить старую линейку Chocolate. Также ожидается что, в новую линейку флагманов войдут и бюджетные смартфоны. Также по слухам, новинки получат дисплей с диагональю 6,7 — 6,9 дюймов, игровой процессор Qualcomm Snapdragon 765G.