LG закрывает производство смартфонов в Южной Корее

Корейский производитель электроники LG уже несколько лет испытывает проблемы с мобильным подразделением.

Из-за этого компании сейчас пришлось пойти на серьёзный шаг. Как сообщает Reuters, ссылаясь на информационное агентство Yonhap News, LG останавливает производство смартфонов у себя на родине в Южной Корее. Его полностью перенесут на уже существующий завод во Вьетнаме. Такое решение поможет сократить расходы компании и немного оптимизировать мобильный бизнес. По данным аналитиков, на корейский завод приходится около 10-20% производства всех устройств. В основном, это флагманские смартфоны. Естественно, LG пока не собирается покидать мобильный бизнес, даже несмотря на низкие продажи. Производитель продолжит всеми силами конкурировать с другими игроками на рынке. Напомним, на выставке MWC 2019 компания представила два флагманских смартфона LG G8 ThinQ и LG V50 ThinQ 5G.