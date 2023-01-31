Лаборатория DxOMark оценила камерофон Vivo X90 Pro+

Французская лаборатория DxOMark вынесла вердикт основной камере топового смартфона Vivo X90 Pro+, главной особенностью которого является дюймовый сенсор Sony IMX989, как в Xiaomi 12S Ultra. Аппарат набрал 140 баллов, что позволило ему занять в рейтинге лишь 10 место. Впрочем, Xiaomi 12S Ultra со 136 баллами занимает и вовсе 14 место.

Специалисты высоко оценили детализацию снимков при разных вариантах масштабирования, ровную экспозицию и баланс белого, а также широкий динамический диапазон. Из минусов отметили задержку после нажатия кнопки спуска затвора, наличие артефактов и не всегда правильное отображение темных оттенков кожи.
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