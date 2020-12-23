Lava BeU скромный женский смартфон за 93 доллара США объявлен в Индии

Индийский производитель мобильных телефонов Lava анонсировал на рынке свой новый бюджетный смартфон, получивший название Lava BeU. Компания заявляет, что телефон разработан для женщин и имеет дизайн с кристаллами и цветочной сеткой динамика.

Устройство ориентировано на женщин, заключается в том, что оно поставляется с предустановленным приложением безопасности. Смартфон оснащен 6,08-дюймовым дисплеем с разрешением экрана 1560 x 720 пикселей. Под капотом устройство трудится восьмиядерный процессор с тактовой частотой 1,6 ГГц, но конкретная модель еще не известна. Lava BeU поставляется только с одним вариантом памяти, который включает 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти, а также слот для карт памяти microSD для расширения хранилища.

Новинка получила двойную камеру, где первичный датчик 13 мегапиксель, а вторичный датчик 2 мегапикселя. На лицевой стороне устройства есть 8-мегапиксельная камера для селфи и видеозвонков. На задней панели также есть датчик отпечатков пальцев для дополнительной безопасности. Он работает под управлением Android 10 Go Edition и питается от аккумулятора емкостью 4060 мАч.