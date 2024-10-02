Лазерный 4K-проектор BenQ TK710STi оценен в 4300 долларов

Компания BenQ пополнила ассортимент лазерных проекторов моделью TK710STi 4K Smart Short Throw Laser Projector, которая проецирует изображение диагональю 100 дюймов с расстояния 160 см. Новинка характеризуется разрешением 4K UHD, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10, максимальной яркостью 3200 ANSI люмен, контрастностью 600000:1, 95-процентным покрытием цветового пространства Rec.709, игровым режимом с задержкой ввода в 4,16 мс, доступным в режиме 4K/60 Гц, 1440p/120 Гц и 1080p/240 Гц, четырёхугольной коррекцией, 3D-коррекцией трапецеидальных искажений, 1,2-кратным приближением и предустановленной операционной системой Android TV. Цена проектора составляет 4300 долларов.