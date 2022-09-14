Лазерный 4K-проектор LG ProBeam BU53PST оценен в $4300

Компания LG пополнила ассортимент лазерных проекторов моделью ProBeam BU53PST, которая работает под управлением операционной системы webOS 4.5. Новинка характеризуется возможностью формировать картинку разрешением 3840:2160 пикселей с размером от 40 до 300 дюймов, яркостью 5000 люмен ANSI, контрастностью 3 000 000:1, поддержкой HDR10, 1,2-кратным зумом, аудиосистемой с 10-Вт стереофоническими динамиками, поддержкой Bluetooth, двумя разъемами HDMI, двумя интерфейсами USB 2.0, портом RJ45 и последовательным портом, 3,5-мм аудиогнездом, размерами 370:290:155,7 мм, массой 9,7 кг и заявленным сроком службы источника света до 20 тыс. часов. Цена проектора составляет 4300 долларов.