Лазерный проектор Zimium Z6 обойдется в 475 долларов

Компания Zimium пополнила пока не очень большой ассортимент лазерных проекторов моделью Zimium Z6, цена которого составляет всего 475 долларов. Новинка выводит изображение разрешением 1920:1080 пикселей с оптимальным расстоянием в 3 м. Световой поток равен 700 лм. Также отметим два громкоговорителя Harman Kardon, поддержку вертикальной корректировки изображения с углом до 40°, функцию автоматической фокусировки изображения и поддержку голосового управления через интерактивную диалоговую систему Baidu DuerOS.