LeEco Y1 Pro+ получил дизайн в стиле iPhone 13

Сетевые источники сообщают о том, что в Китае был выпущен смартфон LeEco Y1 Pro+. Его главными особенностями стал дизайн в стиле iPhone 13 и, конечно же, цена в 70 долларов за базовую версию. Новинка также характеризуется 12-нанометровой 8-ядерной платформой Unisoc Tiger T610 с тактовой частотой до 1,8 ГГц, 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1560:720 пикселей, селфи-камерой разрешением 5 Мп, одинарной тыльной камерой на 8 Мп, батареей ёмкостью 4000 мАч, поддержкой 10-Вт проводной зарядки, толщиной 9,5 мм и массой 195 граммов. Цена варианта с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти составляет 70 долларов, на 4/128 ГБ – 85 долларов и 4/256 ГБ – 100 долларов.