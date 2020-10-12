LeTV Zero65 Pro стоит чуть дороже 1000 долларов

Довольно часто пользователи жалуются на то, что телевизоры из современных серий стоят слишком дорого и не дают пользователю возможности наслаждаться просмотром качественной картинки без безумных вложений. Яркий пример того, что это миф, — телевизор LeTV Zero65 Pro. Да, производитель запрашивает за него 1050 долларов, но за эти деньги пользователь получает диагональ в 65 дюймов, разрешение 4К и тонкий корпус, позволяющий повесить телевизор буквально на любую стену. За эти деньги пользователь получает действительно лучшее решение на рынке, которое стоит своих денег на триста процентов. Проблема только в том, что на рынке России данное устройство пока что не продается, а значит, стоит ждать или заказывать телевизор из Китая, что не очень удобно на самом деле.

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