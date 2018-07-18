Leagoo S10 топовая модель смартфона

Компания планирует установить под экранный сканер отпечатков пальцев лишь в старшей модели смартфона, которая будет оснащена тыльной камерой с оптическими блоками на 20 МП и 13 МП. Будет выпущена и облегченная версия, у которой основная камера будет иметь объективы на 16 МП и 8 МП.Дисплей гаджета имеет расширенный формат 19:9 и размер диагонали 6,21 дюйма. Арсенал памяти устройства будет представлен следующими вариациями: 6 ГБ или 8 ГБ ОЗУ. Разработчик еще не определился с выбором центрального процессора. Возможно, электронная схема будет основана на Snapdragon 710 либо на Helio P60/P70. Пока окончательное решение не принято.Компания Leagoo не производит смартфоны, чья цена превышает 350 долларов, то модель Leagoo S1, скорей всего, будет принадлежать среднему ценовому диапазону. Таким образом, этот смартфон станет первым относительно доступным девайсом с под экранным дактилоскопическим сенсором.О стоимости смартфона пока неизвестно.