Leagoo S9 и ее функции

Компания Leagoo выпустила в первой половине года смартфон бюджетного варианта. Гаджет собран на базе 8-ядерного мобильного процессора MediaTek. Устройство получило 4 ГБ «оперативки» и флэш-накопитель на 32 ГБ. Батарея имеет емкость 3300 мАч.Модель имеет основную 2-линзовую камеру с разрешением 13 МП и 2 МП. Передняя камера не только делает портреты, но умеет распознавать владельца по лицу. При этом сохранена функция распознавания по отпечаткам пальцев – соответствующий сканер вмонтирован в тыльную панель.Дисплей устройства имеет размер диагонали 5,85 дюйма и разрешение 1512 x 720 пикселей. Разработчик говорит, что дисплей занимает почти 90 процентов площади передней стороны девайса. Не обошлось без новомодного «козырька» в стиле iPhone X.О стоимости пока не известно.