Смартфон Leagoo S9 получил двойную камеру и функцию разблокировки с помощью сканирования лица

Компания Leagoo представила новый смартфон S9. Аппарат получил 5,85-дюймовый экран с разрешением 1512 * 720 пикселей. В основе устройства лежит процессор MediaTek MT6750 с графическим ускорителем Mali-T860, 4 ГБ оперативная память и накопитель на 32 ГБ с возможностью расширения картами microSD до 256 ГБ. Модель имеет основную 2-линзовую камеру с разрешением 13 МП и 2 МП. Передняя камера не только делает портреты, но умеет распознавать владельца по лицу. Емкость аккумулятора составит 3300 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.1 Oreo. Предлагается смартфон в трёх цветовых вариантах: чёрном, синем и золотом по цене 149,99 долларов.