Legion Phone Duel 2 официально представлен

Сегодня состоялся официальный анонс нового игрового смартфона от компании Lenovo, который ожидаемо получил достаточно производительную начинку и массу различных особенностей. Обязательно стоит обратить свое внимание на камеру, которая находится в специальном выдвижном блоке в боковой части гаджета. На фронтальной стороне у смартфона нет никаких вырезов под фронтальную камеру, так что если пользователь захочет сделать снимок, ему нужно использовать данный выдвижной блок. При этом, как и говорили инсайдеры, данный смартфон получил более продвинутую систему охлаждения, которая оборудована активным вентилятором. Пока что информация о том, насколько шумным будет данный вентилятор, нет, но мы ожидаем эту информацию в самое ближайшее время.