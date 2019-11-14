Легкие беспроводные наушники Klipsch S1 True Wireless

Компания Klipsch выпустила свою вторую пару беспроводных наушников - S1 True Wireless. Они используют конические мягкие овальные ушные вкладыши для лучшей подгонки, что обеспечивает больший комфорт и более сильную реакцию басов.

S1 True Wireless оснащены 10-мм динамический драйвер с частотной характеристикой 20 Гц-20 кГц. Они подключаются через Bluetooth 5.0 и поддерживают HFP 1.7, HSP 1.2, A2DP 1.3, AVRCP 1.6, SBC и AAC. Наушники имеют дальность 10 м и весят всего 5 г каждый, имея при этом рейтинг защиты IPX4.

Производитель обещает до 5 часов от одной зарядки, а защитный корпус подарит еще 16 часов. Чехол также поддерживает беспроводную зарядку Qi. S1 True Wireless доступны за $ 219.