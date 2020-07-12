Leica M10-R получил 40,9 Мп датчик без сглаживающего фильтра.

Сетевые источники поделились качественными рендерами и подробностями о цифровой дальномерной фотокамере Leica M10-R, выход которой ожидается уже 16 июля. Итак, аппарат получит полнокадровый CMOS-датчик разрешением 40,9 Мп и без сглаживающего фильтра, возможность снимать в формате DNG с 14-битным представлением и сжатием без потерь, поддержкой карт памяти SD, SDHC и SDXC, серийную съемку со скоростью 4,5 к/с и буфером памяти 2 ГБ, диапазон светочувствительности ISO 100-50000, диапазон выдержек 1/4000-16 c, выдержку синхронизации 1/180 c, оптический видоискатель, 3-дюймовый экран с разрешением 1,036 млн пикселей и поддержку Wi-Fi 802.11n. Ориентировочная цена камеры пока не сообщается, но она явно окажется немаленькой.