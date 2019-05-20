Lenovo 22 мая представит упрощённый флагман Z6 Youth Edition с тройной камерой.

Новинку назовут Lenovo Z6 Youth Edition и представят на мероприятии в Китае 22 мая. Смартфон, согласно официальной информации, получит широкоформатный дисплей с каплевидным вырезом сверху и поддержкой HDR10. Правда, его диагональ пока не сообщают.

Новинка также сможет похвастаться тройной основной камерой, динамиком с поддержкой Dolby Atmos, разъёмом для наушников, основной камерой с тремя модулями и батареей на 4050 мАч с портом USB-C.

Согласно тесту производительности Geekbench, под капот Lenovo Z6 Youth Edition установят восьмиядерный процессор Snapdragon 710 в паре с 6 ГБ ОЗУ. За работу новинки будет отвечать ОС Android 9 Pie. Остальные подробности о смартфоне узнаем уже в эту среду.