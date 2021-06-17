Lenovo K13 Pro получит SoC Snapdragon 662

В базе Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне Lenovo K13 Pro, выход которого ожидается в ближайшее время. Итак, аппарат получит восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 662 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графикой Adreno 610 и модемом Snapdragon X11 LTE, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, дисплей с разрешением 1600:720 пикселей и вырезом для фронтальной камеры, модуль беспроводной связи Bluetooth 5.0 и предустановленную операционную систему Android 11. Ориентировочная цена устройства пока не раскрывается.