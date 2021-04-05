Lenovo Legion 2 Pro получит уникальную камеру

Компания Lenovo сегодня представила очередной постер своего нового игрового смартфона Legion 2 Pro, на котором можно увидеть, возможно, основную особенность будущего гаджета. На изображении видно, что пользователь держит смартфон в горизонтальном положении, при этом фронтальная камера выдвинута из боковой части гаджета, и смотрит на самого пользователя. Скорее всего, производителей решил отказаться от фронтальной камеры, которая вырезана в самом экране, и реализует её при помощи выдвижного механизма, который уже был неоднократно использована другими компаниями. Правда, на рынке нет смартфонов, у которых камера выезжает сбоку, не сверху, так что это достаточно интересное решение, на которое стоит обратить свое внимание.