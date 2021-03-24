Lenovo Legion 2 Pro представят в апреле

В течение пары недель Lenovo активно тизерила выпуск своего следующего игрового телефона Legion, а сегодня компания выпустила официальный постер через Weibo, в котором указано, что 8 апреля в Китае будет официально представлен Legion 2 Pro. Стоит отметить, что помимо даты запуска производитель больше ничего не сообщает о Legion 2 Pro — информации о его характеристиках и особенностях конструкции пока что нет. Инсайдеры лишь сообщают, что смартфон получит быструю зарядку на 65 Вт, но это мало кого удивит в современном мире, особенно на фоне того, что буквально каждый второй смартфон получает аналогичный бонус. Будем ждать официального анонса и тогда можно будет говорить о возможностях продукта и о его стоимости для нашего рынка.