Lenovo Legion 2 Pro представят в апреле

В течение пары недель Lenovo активно тизерила выпуск своего следующего игрового телефона Legion, а сегодня компания выпустила официальный постер через Weibo, в котором указано, что 8 апреля в Китае будет официально представлен Legion 2 Pro. Стоит отметить, что помимо даты запуска производитель больше ничего не сообщает о Legion 2 Pro — информации о его характеристиках и особенностях конструкции пока что нет. Инсайдеры лишь сообщают, что смартфон получит быструю зарядку на 65 Вт, но это мало кого удивит в современном мире, особенно на фоне того, что буквально каждый второй смартфон получает аналогичный бонус. Будем ждать официального анонса и тогда можно будет говорить о возможностях продукта и о его стоимости для нашего рынка.

Комментарии и отзывы Lenovo Legion 2 Pro
Обзоры:
Обзор HONOR 10X Lite. Среднебюджетник с аккумулятором на 5000 мАч и быстрой зарядкой Обзор HONOR 10X Lite. Среднебюджетник с аккумулятором на 5000 мАч и быстрой зарядкой
Обзор ZTE Blade V2020 Smart 4/64GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC. Плюсы и минусыОбзор ZTE Blade V2020 Smart 4/64GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC. Плюсы и минусы
Обзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температурыОбзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температуры
Новости:
Смартфон Redmi K40 бьет рекорды продаж

Руководитель Xiaomi и Redmi Лу Вейбинг заявил о том, что смартфоны серии Redmi K40 вызвали небывалый ажио...
Серия Realme 8 выйдет 24 марта

Компания Realme объявила наконец-то дату запуска серию смартфонов Realme 8. ...
Смартфон Redmi K20 обновили до Android 11

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной прошивки MIUI 12 на базе Android 11 для смартфона R...
Лучшие бюджетные планшеты. HUAWEI Mediapad T3 7.0 8Gb 3GЛучшие бюджетные планшеты. HUAWEI Mediapad T3 7.0 8Gb 3G
Обзор AeroCool AERO BRONZE 650M (ACPB-AR65AEC.1M). Недорогой модульный блок питанияОбзор AeroCool AERO BRONZE 650M (ACPB-AR65AEC.1M). Недорогой модульный блок питания
Обзор Candy CDPN 1D640PW-08. Отдельностоящая посудомоечная машина с Wi-FiОбзор Candy CDPN 1D640PW-08. Отдельностоящая посудомоечная машина с Wi-Fi
Лучшие принтеры. Brother HL-1223WRЛучшие принтеры. Brother HL-1223WR
Обзор Polaris PCM 2020. Универсальная кофемашина для Nespresso, Dolce Gusto и молотого кофеОбзор Polaris PCM 2020. Универсальная кофемашина для Nespresso, Dolce Gusto и молотого кофе
Redmi K40 уже доступен для международной...
Redmi K40 уже доступен для международнойМагазин Giztop начал принимать предварительные заказы на китайскую версию смартфона Redmi K40 с глобально...
Планшет CHUWI HiPad Plus оценен в $250...
Планшет CHUWI HiPad Plus оценен в $250Компания CHUWI пополнила ассортимент планшетов моделью HiPad Plus, которая до 22 февраля будет доступна д...
Игровой смартфон Nubia RedMagic 6 Pro по...
Игровой смартфон Nubia RedMagic 6 Pro поКомпания Nubia дала старт продажам игровых смартфонов Red Magic 6 и Red Magic 6 Pro, которые были предста...
Часы H. Moser & Cie Swiss Alp Watch оцен...
Часы H. Moser & Cie Swiss Alp Watch оценH. Moser & Cie - швейцарский производител роскошных часов представила эксклюзивную модель H. Moser & Cie ...
Пример работы камеры ночного видения в U...
Пример работы камеры ночного видения в UОдной из главных особенностей недавно представленного смартфона Ulefone Armor 11 5G стала камера ночного ...
Представлен ПК-корпус SilverStone FARA H...
Представлен ПК-корпус SilverStone FARA HКомпания SilverStone представила компьютерный корпус FARA H1 M, который разделен на два отсека. Новинка х...
Представлены ноутбуки HP Dragonfly Max и...
Представлены ноутбуки HP Dragonfly Max иКомпания HP пополнила ассортимент ноутбуков моделями Dragonfly Max и Dragonfly G2, старт продаж которых н...
Вышел трейлер к игре Century: Age of Ash...
Вышел трейлер к игре Century: Age of AshСтартовала вторая закрытая бета-версия игры Century: Age of Ashes. Игра сейчас находится в раннем доступе...
Qualcomm представила ультразвуковой скан...
Qualcomm представила ультразвуковой сканКомпания Qualcomm официально анонсировала последнюю версию своего ультразвукового датчика отпечатков паль...
Утечка плаката Motorola Edge S...
Утечка плаката Motorola Edge SПредполагаемый плакат Motorola Edge S просочился в сети. Изображение похоже на рекламный тизер. На изобра...
Лучшие обогреватели. Electrolux ECH/AS-1...
Лучшие обогреватели. Electrolux ECH/AS-1Иногда дома или в рабочем помещении не хватает тепла. Для дополнительного обогрева существуют обогревател...
Во что поиграть на PlayStation 4? Топ 5 ...
Во что поиграть на PlayStation 4? Топ 5 Совсем скоро настанет пора новогодних праздников, а значит у всех появятся в запасе несколько дней, котор...
Обзор Elgato Game Capture 4K60 S+. Лучшая внешняя карта захвата для консолейОбзор Elgato Game Capture 4K60 S+. Лучшая внешняя карта захвата для консолей
Обзор Lenco LS-10. Виниловый проигрыватель со встроенными динамикамиОбзор Lenco LS-10. Виниловый проигрыватель со встроенными динамиками
Обзор Mio MiVue 826. Видеорегистратор со скрытой установкойОбзор Mio MiVue 826. Видеорегистратор со скрытой установкой
Обзор ONYX BOOX Faust 2. Электронная книга с сенсором и Wi-FiОбзор ONYX BOOX Faust 2. Электронная книга с сенсором и Wi-Fi
Лучшие бюджетные планшеты. HUAWEI Mediapad T3 7.0 8Gb 3GЛучшие бюджетные планшеты. HUAWEI Mediapad T3 7.0 8Gb 3G
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor