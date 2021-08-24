Lenovo Legion 3 Pro получит SoC Snapdragon 898

Напомним, что его предшественник Legion 2 Pro оснащается 6,92-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2460:1080 пикселей, частотой обновления 144 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 720 Гц, 111,1% охватом цветовой палитры DCI-P3, контрастностью 1 000 000:1 и поддержкой HDR10+, выдвижной фронтальной камерой разрешением 44 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 64 Мп и 16 Мп, чипсетом Qualcomm Snapdragon 888, системой охлаждения с двумя турбо-вентиляторами, 12, четырьмя ультразвуковыми кнопками на боковой грани, двумя сенсорными ёмкостными площадками, аккумулятором ёмкостью 5500 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт.