Lenovo Legion 3 Pro получит SoC Snapdragon 898

Компания Lenovo объявила о том, что её следующий геймерский смартфон Legion 3 Pro получит топовую платформу нового поколения Qualcomm Snapdragon 898. Отмечается, что новая однокристальная система получит серьезно модернизированный графический процессор. Что до смартфона, то его оснастят системой активного охлаждения.

Напомним, что его предшественник Legion 2 Pro оснащается 6,92-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2460:1080 пикселей, частотой обновления 144 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 720 Гц, 111,1% охватом цветовой палитры DCI-P3, контрастностью 1 000 000:1 и поддержкой HDR10+, выдвижной фронтальной камерой разрешением 44 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 64 Мп и 16 Мп, чипсетом Qualcomm Snapdragon 888, системой охлаждения с двумя турбо-вентиляторами, 12, четырьмя ультразвуковыми кнопками на боковой грани, двумя сенсорными ёмкостными площадками, аккумулятором ёмкостью 5500 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт.