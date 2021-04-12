Lenovo Legion Duel 2 доступен за 699 долларов

Новый смартфон Lenovo Legion Duel 2 стал доступен для покупки за 699 долларов США.

Lenovo Legion Duel 2 оснащен 6,92-дюймовым AMOLED-дисплеем Samsung E4 и частотой обновления 144 Гц. Новинка работает на флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 888 5G и оснащен двойной задней камерой с AI 64 Мп + 16 Мп и выдвижной фронтальной камерой с моторизованной камерой на 44 Мп. Смартфон питается массивной батарее ёмкостью 5500 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 90 Вт.

Lenovo Legion Duel 2 поставляется в двух цветах: черном и белом. А также смартфон имеет несколько вариантов памяти хранения: 8 ГБ + 128 ГБ, 12 ГБ + 256 ГБ, 16 ГБ + 512 ГБ и 18 ГБ + 512 ГБ. Стартовая цена за версию 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ начинается с 699 долларов США.
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