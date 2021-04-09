Lenovo Legion Duel 2 сломали пополам. Видео

На YouTube-канале JerryRigEverything появилось очередное видео, в котором автор Зак Нельсон тестирует на прочность новенький игровой смартфон Legion Duel Phone 2. Как и в случае с другим смартфоном для геймеров, ASUS ROG Phone 5, новинка спасовала на последнем испытании – тесте на изгиб. Причем Legion Duel Phone 2 умудрился сломаться аж на три части. Судя по всему, отсутствие продольной связи сказалось на прочности всей конструкции.

Напомним, что смартфон 6,92-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2460:1080 пикселей, кадровой частотой 144 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 720 Гц, 111,1% охватом цветовой палитры DCI-P3, контрастностью 1 000 000:1 и поддержкой HDR10+, выдвижной фронтальной камерой на 44 Мп, сдвоенной тыльной камерой на 64 Мп и 16 Мп, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 888, системой охлаждения с двумя турбо-вентиляторами, 12, 16 или 18 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, четырьмя ультразвуковыми кнопками на боковой грани, двумя сенсорными ёмкостными площадками, аккумулятором на 5500 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт.
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