Lenovo Legion Pro Extreme Transparent Edition выйдет 11 ноября

Компания Lenovo официально анонсирует Lenovo Legion Pro Extreme Transparent Edition в день китайского торгового фестиваля Double Eleven 11 ноября.

Официальный плакат устройства Lenovo Legion Pro Extreme Transparent Edition, который был опубликован, показывает, что его прозрачная задняя часть позволяет пользователям просматривать его реальные внутренние компоненты.

Lenovo Legion Pro Extreme Transparent Edition оснащен 6,5-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 144 герц. На устройстве предустановлена ​​ОС Android 10 на базе ОС Legion. Его чип SD865 + соединен с оперативной памятью LPDDR5 и хранилищем UFS 3.1. Питается новинка от аккумулятора емкостью 5000 мАч. Также смартфон имеет 20 мегапиксельную выдвижную селфи-камеру на боковой стороне и двойную камеру на 64 + 16 мегапикселей. Больше к сожалению информации о смартфоне нет, остается только ждать официального анонса