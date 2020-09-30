Lenovo ThinkPad X1 Fold представят 30 сентября

На рынке складных смартфонов все складывается не лучшим образом, так как стоимость таких устройств крайне высокая, при этом назвать устройства надежными язык не поворачивается. Да, складные гаджеты с гибким дисплеем продолжают покупать, но лишь гики или энтузиасты, тогда как основной массе пользователей такие гаджеты вовсе не интересны. Именно по этой причине складной планшет Lenovo ThinkPad X1 Fold, который должны представить уже 30 сентября, интересует многих фанатов, но на самом деле явно не является массовым продуктом. Все же производители тратят на разработку подобного устройства громадные деньги, которые потом должны отбиваться при продаже. Ожидаемая цена у нового планшетного компьютера слишком высокая, чтобы ее можно было назвать доступной.

Комментарии и отзывы Lenovo ThinkPad X1 Fold
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