Lenovo Z5 Pro вновь обещают выпустить без рамок

Некоторое время назад, примерно в начале лета, в сети активно обсуждали возможность выпуска смартфона, у которого фронтальная панель будет на 100% занята дисплеем. Тогда компания Lenovo сильно просчиталась и разочаровала пользователей своим флагманом. Теперь же в сети опять обсуждают возможность выпуска Lenovo Z5 Pro, который получит странный дизайн тыльной панели. Она будет как-ты основой для смартфона, а вы сможете сдвигать дисплей вниз для открытия фронтальной камеры. Все остальное время у смартфона дисплей будет занимать всю фронтальную панель. Почему было просто не отказаться от фронтальной камеры? Это бы сильно упростило ситуацию, а эта камера половине пользователей не нужна совершенно. Но, думаю, новинка будет интересная, особенно если там еще какие-то фишки присутствуют.