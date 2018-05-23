Lenovo Z5 проработает до 45 суток в режиме ожидания

Вице-президент Lenovo Group Чанг Ченг поделился очередной интригующей подробностью о смартфоне Lenovo Z5, официальный анонс которого состоится 14 июня. Ранее Ченг опубликовал фото устройства в безрамочном исполнении, а затем заявил, что смартфон получит 4 ТБ встроенной памяти. Сегодня стало известно, что Lenovo Z5 сможет проработать до 45 дней в режиме ожидания. По мнению экспертов, аппарат вполне могут оснастить аккумулятором на 4000-4500 мАч, а в качестве аппаратной платформы может быть выбран Qualcomm Snapdragon 710, выполненный по нормам 10-нм техпроцесса.