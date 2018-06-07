Lenovo Z5 разочаровал фанатов

Буквально недавно мы говорили о том, что компания Lenovo должна показать новый смартфон с безрамочным дизайном, который покорит пользователей и покажет конкурентам как нужно делать. Однако, на самом деле ничего подобного не произошло — новинка Lenovo Z5 получилась очень простой, я бы даже сказал стандартной. Вставка в верхней части дисплея, очень простой дизайн, который копирует большинство конкурентов на рынке. Пользователи уже окрестили устройство главным разочарованием года, что явно негативно скажется на продажах нового флагмана компании. При этом нужно понимать, что компания может и не планировала делать устройства без рамки. То есть, слухи ведь распространяли другие люди — СМИ, инсайдеры и так далее. В итоге же пострадали продажи крупной компании, которая теперь будет отдуваться за провал.