Lenovo Z6 Youth Edition: дисплей с поддержкой HDR10

Компания Lenovo, как и обещала, провела сегодня в Китае презентацию смартфона Lenovo Z6 Youth Edition.

Новинка стала упрощённой версией флагмана Lenovo Z6 Pro. Аппарат оснастили стеклянным корпусом толщиной 8.1 мм и 6.3-дюймовым экраном с поддержкой HDR10, разрешением 2340×1080 и каплевидным вырезом сверху.

За сердце смартфона отвечает 10-нанометровый процессор Snapdragon 710 с максимальной частотой 2.2 ГГц в паре с 4/6 ГБ ОЗУ. Работает Lenovo Z6 Youth Edition на операционной системе Android 9 Pie с фирменной оболочкой ZUI 11.

Если говорить о камере, в смартфоне установлена тройная основная на 16 Мп + 8 Мп + 5 Мп. Есть 2-кратное приближение и фазовый автофокус PDAF. Фронтальная, в свою очередь, 16-мегапиксельная с функцией вспышки дисплея. Новинку также оснастили аккумулятором на 4050 мАч с портом USB-C, двухдиапазонным Wi-Fi, Bluetooth 5.0, A-GPS, разъёмом для наушников и слотом для двух SIM. Информации об NFC-чипе нет. Lenovo Z6 Youth Edition поступит в продажу у себя на родине 28 мая с ценником от $173. В наличии будет две расцветки корпуса: Knight Black и Magic Stardust.