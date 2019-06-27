Lenovo Z6 и его функции

2019-06-27, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Lenovo Z6; [129]
Новинка получит АКБ ёмкостью 4000 мАч — как утверждает производитель, на одном полном заряде устройство сможет проработать до 395 часов в режиме ожидания, 38 часов в режиме разговора, 26 в режиме воспроизведения видео и 16 — в игровом режиме. При повседневном использовании автономность аппарата составит около 31,5 часа. По имеющейся информации, Lenovo Z6 будет построен на базе процессора Snapdragon 730 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, а стандартная быстрая зарядка мощностью 18 Вт обеспечит до 2 часов работы после 15 минут у розетки.О стоимости новинки пока неизвестно.


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