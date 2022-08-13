Lenovo анонсировала моноблок Xiaoxin Pro 27 AIO с графикой Arc A370M

Lenovo анонсирует моноблок Xiaoxin Pro 27 AIO с графическим процессором Arc A370M. Новинка доступна для китайского рынка.

Xiaoxin Pro 27 AIO - моноблок с 27-дюймовым экраном с разрешением 2560x1440 пикселей. Он оснащается процессором Intel Core i7 12-го поколения и графическим процессором Intel Arc A370M. Также есть версия моноблока с 23,8 дюймовым дисплеем. Оба варианта обеспечивают частоту обновления 100 Гц и оснащены технологией Low Blue Light.

Моноблок гарантирует комфортную игру в популярных играх, так например в League of Legends производительность достигает 152 кадров в секунду в 2K разрешении. В CSGO достигает 110 кадров в секунду, а World of Tanks достигает 142 кадров в секунду при 1080p. Моноблок Xiaoxin Pro 27 также оснащен разъемом USB Type-C, двумя динамиками мощностью 5 Вт от JBL и встроенной веб-камерой 2,5K.

Стоимость и доступность моноблока не раскрыты.