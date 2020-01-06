Lenovo анонсировала мультимедийный монитор

На выставке CES 2020 Lenovo представила монитор ThinkVision Creator Extreme. Композиторы, колористы и 3D-аниматоры по достоинству оценят Creator Extreme за его точность в цветопередачи благодаря 10-битной глубине цвета и разрешению 4K.

Монитор обладает разрешением 4К UHD и совместим с функцией HDR1000. Модель поставляет с заводской калибровкой. 27 дюймовый трех-сторонний экран NearEdgeless In-Plane Switching преподносит реалистичную визуализацию. Монитор имеет все функции для профессионалов своего дела.

Монитор поддерживает функцию Smart Power, которая определяет и управляет мощностью подключенных периферийных устройств. ThinkVision Creator Extreme оборудован высокоскоростными портами DisplaPort 1.4, HDMI 2.0 и USB 3.1 Type-C Gen2.