Lenovo анонсирует игровой монитор Legion Y25-30 с частотой 280 Гц

Компания Legion анонсировала игровой монитор Legion Y25-30, который должен выйти в мае этого года.

Lenovo Y25-30 оснащен 25-дюймовой IPS-панелью с разрешением FHD, временем отклика G2G 1 мс (0,5 мс MPRT) и частотой обновления 280 Гц. Яркость установлена ​​на уровне 400 нит, но увеличивается до 430 нит для HDR-контента. Монитор способен покрывать 99% цветового спектра sRGB. Новый монитор Lenovo сертифицирован по стандарту VESA DisplayHDR 400, а также сертифицирован TUV Rheinland.

Входящая в комплект подставка позволяет наклонять, поворачивать и регулировать высоту монитора. Варианты подключения включают 2 порта HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, разъем для наушников 3,5 мм, входной порт USB-B 3.2 Gen1 и 4 порта USB-A 3.2 Gen1. Новинка оснащена двумя встроенными динамиками мощностью 3 Вт.

Lenogo Y25-30 поступит в продажу в мае по цене 340 долларов.