Lenovo демонстрирует монитор серии ThinkVision

2020-01-06, Автор - Ramil; Продукт - ThinkVision T34w-20; [111]
Новинка представлена в изогнутом формате, кривизна экрана составляет 1500R. Соотношение сторон 12: 9, диагональ монитора 34 дюйма. Разрешение WQHD позволит с легкостью выполнять повседневные задачи с вычислениями и с электронными таблицами.

Основной особенностью монитора является его многозадачность. Благодаря изогнутому формату монитора, можно запускать несколько приложений и работать параллельно. Этот монитор можно увидеть на стенде Lenovo в Лас-Вегасе.

Технология Rheinland Eye Comfort снижает утомляемость глаз при продолжительной работе. Технология Smart Power на 34w эффективно управляет подачей питания USB Type-C и снижает максимальное энергопотребление. Производитель сообщил дату выпуска монитора, она запланирована на март 2020 года. Стоимость ThinkVision T34w-20 составит 800 долларов.

Комментарии и отзывы ThinkVision T34w-20
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