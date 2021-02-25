Lenovo готовит Legion Pro 2

Lenovo только что анонсировала свой будущий игровой смартфон на Weibo, китайском веб-сайте микроблогов. Анонс был посвящен Legion Pro 2 и подчеркивал возможности устройства по охлаждению. Согласно отчету GSMArena, генеральный директор компании Чен Цзинь заявил в своей официальной учетной записи Weibo, что смартфон будет оснащен первоклассными функциями, которые не будут идти на компромисс ни по одному аспекту для достижения максимального игрового опыта. Топ-менеджер также добавил, что устройство будет запущено весной этого года. К сожалению, более подробные сведения об этом устройстве пока неизвестны. Хотя, поскольку это игровой смартфон, мы можем ожидать высококлассных технических характеристик, таких как чипсет Qualcomm Snapdragon 888 в сочетании с до 16 ГБ оперативной памяти.