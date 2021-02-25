Lenovo готовит Legion Pro 2

Lenovo только что анонсировала свой будущий игровой смартфон на Weibo, китайском веб-сайте микроблогов. Анонс был посвящен Legion Pro 2 и подчеркивал возможности устройства по охлаждению. Согласно отчету GSMArena, генеральный директор компании Чен Цзинь заявил в своей официальной учетной записи Weibo, что смартфон будет оснащен первоклассными функциями, которые не будут идти на компромисс ни по одному аспекту для достижения максимального игрового опыта. Топ-менеджер также добавил, что устройство будет запущено весной этого года. К сожалению, более подробные сведения об этом устройстве пока неизвестны. Хотя, поскольку это игровой смартфон, мы можем ожидать высококлассных технических характеристик, таких как чипсет Qualcomm Snapdragon 888 в сочетании с до 16 ГБ оперативной памяти.

Комментарии и отзывы Lenovo Legion Pro 2
Обзоры:
Обзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор Motorola Moto G9 Plus. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Обзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублейОбзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублей
Обзор ZTE Blade V2020 Smart 4/64GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC. Плюсы и минусыОбзор ZTE Blade V2020 Smart 4/64GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC. Плюсы и минусы
Новости:
Флагман Redmi K40 можно заказать в Китае

Официальная презентация смартфона Redmi K40 состоится только 25 февраля, однако это не помешало магазину ...
vivo S7t 5G вышел в Китае

Vivo S7t 5G уже давно упоминается в новостях, так как инсайдеры уже какое-то время назад сообщили, что да...
OnePlus 9 получит продвинутую камеру

Некоторое время назад появилась информация о том, что производитель смартфонов OnePlus планирует использо...
Обзор Cooler Master HYPER 212 LED WHITE EDITION. Бюджетный башенный кулер в белом исполненииОбзор Cooler Master HYPER 212 LED WHITE EDITION. Бюджетный башенный кулер в белом исполнении
Обзор COUGAR ARMOR ONE. Лучшее игровое кресло в сегменте 20 000 рублейОбзор COUGAR ARMOR ONE. Лучшее игровое кресло в сегменте 20 000 рублей
Лучшие швейные машины. Singer M2105Лучшие швейные машины. Singer M2105
Обзор ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB (ROG-STRIX-LC-RX6800XT-O16G-GAMING). Лучшая видеокарта RX 6800 XTОбзор ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB (ROG-STRIX-LC-RX6800XT-O16G-GAMING). Лучшая видеокарта RX 6800 XT
Обзор Playme SPARK. Видеорегистратор для таксиОбзор Playme SPARK. Видеорегистратор для такси
Samsung запускает новые умные мониторы н...
Samsung запускает новые умные мониторы нКомпания Samsung Electronics объявила, что планирует начать продажи своей последней линейки умных монитор...
Intel Rocket Lake-S Core i9-11900K будет...
Intel Rocket Lake-S Core i9-11900K будетВ сети появились спецификации будущих процессоров Intel Rocket Lake-S. На данный момент в линейку входят ...
Представлен объектив Sigma 35mm F2 DG DN...
Представлен объектив Sigma 35mm F2 DG DNКомпания Sigma пополнила ассортимент полнокадровых объективов светосильной моделью 35mm F2 DG DN | Contem...
Samsung Galaxy A12 будет запущен в Индии...
Samsung Galaxy A12 будет запущен в ИндииВ январе месяца, смартфон Samsung Galaxy A12 получил сертификацию BIS, следовательно, можно было предполо...
Лучший флагманский смартфон. Apple iPhon...
Лучший флагманский смартфон. Apple iPhonВыбирая флагман у пользователя слишком много вариантов — производители за безумные деньги предоставляют в...
Lian Li выпускает новые вентиляторы ST12...
Lian Li выпускает новые вентиляторы ST12LIAN LI выпустила набор из трех вентиляторов ST120 и кабелей для подключения ARGB, чтобы пользователи смо...
Huawei Mate 40E замечен в базе данных Wi...
Huawei Mate 40E замечен в базе данных WiСерия Mate 40 была анонсирована несколько месяцев назад. В серию входят Mate 40, Mate 40 Pro , Mate 40 Pr...
Qualcomm заявила о дефиците процессоров...
Qualcomm заявила о дефиците процессоровКомпания Qualcomm является одним из крупнейших производителем процессоров для смартфонов в мире, предупре...
MediaTek представила Dimensity 1100 и 12...
MediaTek представила Dimensity 1100 и 12MediaTek наконец-то анонсировала не один, а два новейших процессора семейства Dimensity 5G. Это преемники...
Apple Watch получили важнейшую функцию...
Apple Watch получили важнейшую функциюХотя поначалу люди сомневались и даже опасались того, какую роль умные часы будут играть в современной жи...
Представлена новейшая плата MSI MPG Z590...
Представлена новейшая плата MSI MPG Z590MSI MPG Z590 Gaming Force включена в список материнских плат нового чипсета. Она поддерживает новейшие пр...
Qualcomm представила чипсет Snapdragon 4...
Qualcomm представила чипсет Snapdragon 4Новый год для компании Qualcomm ознаменуется анонсом новой мобильной платформы Snapdragon 480 5G. Новый ч...
Обзор Zepp Z. Премиальные умные часы с титановым корпусомОбзор Zepp Z. Премиальные умные часы с титановым корпусом
Обзор JBL Tune 225 TWS. Симпатичные наушники с автономностью в 25 часовОбзор JBL Tune 225 TWS. Симпатичные наушники с автономностью в 25 часов
Обзор TrendVision aMirror 12 Android. Видеорегистратор зеркалоОбзор TrendVision aMirror 12 Android. Видеорегистратор зеркало
Обзор Harper Magic Lantern (Harper PSL-021). Яркая портативная колонка с IPX6Обзор Harper Magic Lantern (Harper PSL-021). Яркая портативная колонка с IPX6
Обзор Logitech MX Anywhere 3. Лучшая офисная мышка для ноутбука или моноблокаОбзор Logitech MX Anywhere 3. Лучшая офисная мышка для ноутбука или моноблока
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor