Lenovo может выпустить смартфон ThinkPhone

Сетевые источники сообщают, что компания Lenovo готовит к выходу смартфон под брендом Think. Предполагается, что грядущий ThinkPhone станет клоном одной из моделей Motorola. Смартфон с кодовым наименованием Bronco фигурирует под каталожным номером XT-2309. Устройству приписывают наличие флагманской однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 или Snapdragon 8 Plus Gen 1, дисплея с разрешением Full HD+ и повышенной частотой обновления изображения, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и многомодульной тыльной камеры с главным датчиком изображения разрешением 50 Мп. Напомним, что сейчас Lenovo выпускает смартфоны под игровым брендом Legion.