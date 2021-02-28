Lenovo планирует выпустить игровой смартфон Legion Pro 2 этой весной

Lenovo готовит новый игровой смартфон Legion Pro 2. Согласно отчету компании, новый смартфон появится весной этого года. Технические подробности будущего флагмана на данный момент неизвестны.

В своем блоге компания представила тизер, по которому можно понять, что компания предложит новую технологию охлаждения в своем телефоне. Так как Lenovo Legion Pro 2 относиться к игровым смартфонам, стоит ожидать в нем последний чипсет Qualcomm Snapdragon 888, до 16 ГБ ОЗУ, AMOLED-дисплей с частотой 144 Гц, а также батарею емкостью 5000 мАч. Более подробные характеристики Lenovo Legion Pro 2 станут известны после официального анонса.
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