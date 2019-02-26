Lenovo представила беспроводные наушники Yoga и X1

Lenovo привезла на MWC в Барселону несколько элегантных наушников, предназначенных для применения владельцами её ноутбуков линеек ThinkPad и Yoga.

Фирменные наушники Yoga ANC и X1 ANC кажутся почти идентичными, за исключением цвета. Lenovo Yoga ANC выпускаются в белом цвете, а X1 ANC будет предлагаться в серебристом и черном цветах в соответствии с вашим ноутбуком ThinkPad X1. Разумеется, обе модели совместимы с мобильными устройствами помимо компьютеров, обеспечивающих проводное соединение USB-C, а также технологию Bluetooth 5.0. В устройствах реализованы активная и электронная системы шумоподавления. Таким образом, пользователи смогут наслаждаться чистым звуком в любых условиях.

Стильные наушники, изготовленные из силиконовой кожи и "премиум-пластика", с примесью металла сверху и способны работать до 15 часов без подзарядки аккумулятора. Наушники весят менее 200 грамм. Yoga ANC обойдутся в $170, а X1 ANC — от $150. В продажу они поступят летом 2019 года.