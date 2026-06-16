Lenovo представила мощную зарядку на 150 Вт

Компания Lenovo представила свой новый зарядный адаптер USB Type-C с технологией GaN и мощностью 150 Вт, рассчитанный на пользователей, которым необходимо одновременно заряжать несколько устройств. В компании заявили, что данное зарядное устройство поддерживает широкий набор протоколов быстрой зарядки — PD 3.2, PPS, QC 3.0, а также фирменные стандарты Lenovo и Motorola. Благодаря этому оно совместимо с ноутбуками, смартфонами, планшетами и другой электроникой. Использование технологии GaN обеспечивает более высокую энергоэффективность и меньшее тепловыделение по сравнению с традиционными кремниевыми решениями, что позволило сохранить компактные размеры при высокой выходной мощности.

Максимальная мощность при использовании одного порта достигает 140 Вт на разъёмах C1 и C2, тогда как порт C3 способен выдавать до 65 Вт. При подключении двух устройств доступны режимы распределения мощности, например 100 Вт и 45 Вт. При использовании всех трёх портов одновременно зарядное устройство может распределять энергию по схеме 65 Вт + 65 Вт + 20 Вт, обеспечивая суммарную мощность до 150 Вт. Система интеллектуального управления автоматически распределяет мощность между подключёнными устройствами — благодаря этому можно одновременно заряжать ноутбук, смартфон и ещё одно устройство без риска перегрузки. И с учётом того, что многим пользователям ежедневно приходится носить с собой несколько гаджетов, эта зарядка выглядит весьма интересно.