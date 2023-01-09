Lenovo представила монитор Legion Y27qf-30 с 280 Гц

Впрочем, ожидать от этого монитора невероятных характеристик по другим направлениям не стоит, потому что во всём остальном это совершенно обычный игровой монитор — у него нет ничего уникального или удивительного. Например, компания использует 2К-матрицу вместо 4К-дисплея, потому что добиться высокой частоты кадров при игре в 4К будет невозможно, а значит, высокая частота обновления матрицы не будет задействована. Также здесь используется матрица с далеко не лучшими углами обзора, что тоже стоит учитывать, если вы на мониторе иногда смотрите фильмы или сериалы. Но, безусловно, для заядлых геймеров, которые обожают сражаться в виртуальных мирах, подобные технологии имеют значение — с высокой частотой обновления монитора побеждать проще.