Lenovo представила монитор Legion Y27qf-30 с 280 Гц

Современные геймеры понимают, что частота обновления матрицы на мониторе имеет ключевое значение, так как пользователь получает более плавную картинку и может заметить больше деталей на экране. Соответственно, многие производители игровых мониторов делают ставку именно на высокую герцовку, потому что это самая простая возможность привлечь внимание потенциального покупателя. Например, компания Lenovo представила свой новый игровой монитор Legion Y27qf-30, который обладает приличной производительностью в играх именно благодаря своей новейшей матрице — она имеет частоту обновления в 280 Гц. Да, это немного непривычно, потому что обычно частота обновления составляет 240 Гц, но в компании считают, что так будет лучше.

Впрочем, ожидать от этого монитора невероятных характеристик по другим направлениям не стоит, потому что во всём остальном это совершенно обычный игровой монитор — у него нет ничего уникального или удивительного. Например, компания использует 2К-матрицу вместо 4К-дисплея, потому что добиться высокой частоты кадров при игре в 4К будет невозможно, а значит, высокая частота обновления матрицы не будет задействована. Также здесь используется матрица с далеко не лучшими углами обзора, что тоже стоит учитывать, если вы на мониторе иногда смотрите фильмы или сериалы. Но, безусловно, для заядлых геймеров, которые обожают сражаться в виртуальных мирах, подобные технологии имеют значение — с высокой частотой обновления монитора побеждать проще.