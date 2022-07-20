Lenovo представила моноблок ThinkCentre neo 50a 24

Представлен моноблок Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 с инновационными функциями искусственного интеллекта.

Моноблок ThinkCentre neo 50a 24 предлагает 23,8-дюймовый дисплей с разрешением Full-HD и широкими углами обзора. Дисплей сенсорный, что расширяет его возможности использования. Новинка обеспечивает высокую производительность благодаря платформе на базе Intel Core H с процессорами 12-го поколения и графике Intel Arc A370M, до 16 ГБ ОЗУ и Wi-Fi 6. Моноблок имеет встроенную веб-камеру, аудиосистему от Harman.

Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 предлагает широкие возможности для обеспечения защиты данных и конфиденциальности.

Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 будет доступен с августа 2022 года.