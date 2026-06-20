Наушники Sennheiser ACCENTUM Clip оценили в 220 долларов

Компания Sennheiser пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью ACCENTUM Clip, которые получили форм-фактор клипс. Новинка характеризуется 12-миллиметровыми динамическими драйверами, массой 6,8 грамма, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP54, возможностью передачи ауди Hi-Res Audio Wireless, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 6.0, совместимостью с кодеками SBC, AAC и LDAC, системой шумоподавления во время голосовых вызовов ENC, временем автономной работы до 36 часов с учетом зарядного футляра, поддержкой быстрой зарядки, а также кремовой и черной расцветками корпуса. Цена наушников на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 220 долларов.