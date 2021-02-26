Lenovo представила профессиональный монитор ThinkStation P40w-20

Lenovo ThinkStation P40w-20 - это профессиональный монитор с Thunderbolt 4 и поддержкой технологии Intel Active Management.

ThinkStation P40w-20 представляет собой 40-дюймовый монитор с кривизной 2500R. Разрешение IPS-панели составляет 5120x2160 пикселей, а частота обновления 75 Гц. Время отклика 6 мс. 10-битная панель предлагает яркость 300 кд/2, коэффициент контрастности 1000: 1 и заводскую калибровку. Монитор обеспечивает покрытие 99% цветовой гаммы sRGB и 98% цветового спектра DCI-P3.

ThinkStation P40w-20 сертифицирован как TÜV Rheinland Eyesafe Display и оснащен технологией Natural Low Blue Light, позволяющей снизить утомляемость и утомляемость глаз. Технология Intel Active Management позволяет получить доступ к другим компьютерам, подключенным к той же сети, что и этот дисплей.

Новинка предлагает широкие возможности подключения, такие как DisplayPort 1.4, порт HDMI 2.0, два порта Thunderbolt 4.0, четыре порта USB-A 3.2 Gen1, один порт USB-C 3.2 Gen1, аудиоразъем 3,5 мм и порт Ethernet RJ45.

Эргономичная подставка позволяет регулировать высоту, а также наклонять и поворачивать монитор влево и вправо. Реализована поддержка кронштейна VESA 100x100 мм и 200x100 мм.

Монитор Lenovo ThinkStation P40w-20 поступит в продажу к третьему кварталу этого года.
Комментарии и отзывы Lenovo ThinkStation P40w-20
Обзоры:
Обзор MSI Optix G241. Игровой 24-монитор c IPS 144 ГцОбзор MSI Optix G241. Игровой 24-монитор c IPS 144 Гц
Обзор AOC AGON AG273QX. Игровой монитор 165 ГцОбзор AOC AGON AG273QX. Игровой монитор 165 Гц
Обзор Samsung Odyssey G5 LC27G55T. Игровой монитор 144 ГцОбзор Samsung Odyssey G5 LC27G55T. Игровой монитор 144 Гц
Новости:
Лучший 4К монитор для игр. Viewsonic VX3211-4K-mhd 31.5

С каждым годом качественные 4К-мониторы становятся всё доступнее, количество моделей растёт как на дрожжа...
Игровой монитор Acer Predator XB253QGW оценен в 39 990 рублей

Компания Acer выпустила в России геймерский монитор Predator XB253QGW, который оценен в 39 990 рублей. Но...
MSI выпустила 27-дюймовый монитор PRO 271QP

MSI добавила в свой ассортимент новый 27-дюймовый монитор с разрешением WQHD (2560x1440 пикселей). ...
Обзор BBK 39LEX-7268/TS2C. Умный телевизор с Яндекс.ТВОбзор BBK 39LEX-7268/TS2C. Умный телевизор с Яндекс.ТВ
Обзор Creative Aurvana Trio Wireless. Беспроводные наушники Super X-Fi и aptX HDОбзор Creative Aurvana Trio Wireless. Беспроводные наушники Super X-Fi и aptX HD
Обзор Cooler Master HYPER 212 LED WHITE EDITION. Бюджетный башенный кулер в белом исполненииОбзор Cooler Master HYPER 212 LED WHITE EDITION. Бюджетный башенный кулер в белом исполнении
Обзор COUGAR ARMOR ONE. Лучшее игровое кресло в сегменте 20 000 рублейОбзор COUGAR ARMOR ONE. Лучшее игровое кресло в сегменте 20 000 рублей
Лучшие швейные машины. Singer M2105Лучшие швейные машины. Singer M2105
Башенный кулер Cooler Master MasterAir M...
Башенный кулер Cooler Master MasterAir MCooler Master представила кулер для процессора MasterAir MA624 Stealth. Кулер выполнен полностью в черном...
Стала известна цена объектива Tamron 17-...
Стала известна цена объектива Tamron 17-Сетевые источники раскрыли информацию о цене и дате выхода объектива Tamron 17-70mm f/2.8 Di III-A VC RX ...
Из коробки нового iPhone уберут даже каб...
Из коробки нового iPhone уберут даже кабВ iPhone 12 многое изменилось — от комбинации камер до дизайна самого смартфона. Однако самое большое изм...
Представлен 165-Гц монитор LG UltraGear ...
Представлен 165-Гц монитор LG UltraGear Компания LG пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью UltraGear 32GN600, которая получила 31,5-д...
ASUS ROG Phone 5 выйдет в марте...
ASUS ROG Phone 5 выйдет в мартеВесьма ожидаемый и пока что неанонсированный смартфон ASUS ROG Phone 5 за последние недели получил одобре...
ПК-корпус Zalman Z8 получил три версии...
ПК-корпус Zalman Z8 получил три версииКомпания Zalman представила компьютерный корпус Z8 формата Mid Tower, который предназначен для создания и...
Смартфон OnePlus 9 показали на фото...
Смартфон OnePlus 9 показали на фотоОдин из заслуживающих доверия инсайдеров поделился фотографиями и новыми подробностями о смартфоне OnePlu...
Samsung Galaxy A72 засветился в Индии...
Samsung Galaxy A72 засветился в ИндииИндийский регулятор Bureau of Indian Standards (BIS) одобрил выход смартфона Samsung Galaxy A72, который ...
Умные часы Fossil Gen 6 замечены в FCC...
Умные часы Fossil Gen 6 замечены в FCCГрядущие умные часы Fossil Gen 6 были замечены на сайте FCC под номером модели C1NF1. Это то же устройств...
Realme Narzo 30A будет представлен в фев...
Realme Narzo 30A будет представлен в февСвежая информация показывает, что Realme может вскоре запустить серию смартфонов Narzo 30 на некоторых аз...
Huawei заняла 5% рынка ПК в России...
Huawei заняла 5% рынка ПК в РоссииНовый отчет показал, что доля рынка Huawei в России составляет чуть более 5 процентов. По состоянию на 20...
Xiaomi Mi 11 стал бестселлером еще до вы...
Xiaomi Mi 11 стал бестселлером еще до выОфициальная презентация флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 запланирована на 28 декабря, но это не мешает...
Обзор Creative SFXI Trio. Трехдрайверные внутриканальные наушникиОбзор Creative SFXI Trio. Трехдрайверные внутриканальные наушники
Обзор T-Force CARDEA Ceramic C440 (TM8FPA001T0C410). Быстрый М.2 диск с PCIe 4.0Обзор T-Force CARDEA Ceramic C440 (TM8FPA001T0C410). Быстрый М.2 диск с PCIe 4.0
Обзор Polaris PMR 0307RC. Электрическая бритва с тремя плавающими головками с двойными лезвиямиОбзор Polaris PMR 0307RC. Электрическая бритва с тремя плавающими головками с двойными лезвиями
Обзор Nanoleaf Canvas Smarter Kit NL29-0002SW-9PK. Световые панели с интеграцией в умный домОбзор Nanoleaf Canvas Smarter Kit NL29-0002SW-9PK. Световые панели с интеграцией в умный дом
Обзор Roidmi X30. Беспроводной пылесос нового поколенияОбзор Roidmi X30. Беспроводной пылесос нового поколения
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor