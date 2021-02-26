Lenovo представила профессиональный монитор ThinkStation P40w-20

Lenovo ThinkStation P40w-20 - это профессиональный монитор с Thunderbolt 4 и поддержкой технологии Intel Active Management.

ThinkStation P40w-20 представляет собой 40-дюймовый монитор с кривизной 2500R. Разрешение IPS-панели составляет 5120x2160 пикселей, а частота обновления 75 Гц. Время отклика 6 мс. 10-битная панель предлагает яркость 300 кд/2, коэффициент контрастности 1000: 1 и заводскую калибровку. Монитор обеспечивает покрытие 99% цветовой гаммы sRGB и 98% цветового спектра DCI-P3.

ThinkStation P40w-20 сертифицирован как TÜV Rheinland Eyesafe Display и оснащен технологией Natural Low Blue Light, позволяющей снизить утомляемость и утомляемость глаз. Технология Intel Active Management позволяет получить доступ к другим компьютерам, подключенным к той же сети, что и этот дисплей.

Новинка предлагает широкие возможности подключения, такие как DisplayPort 1.4, порт HDMI 2.0, два порта Thunderbolt 4.0, четыре порта USB-A 3.2 Gen1, один порт USB-C 3.2 Gen1, аудиоразъем 3,5 мм и порт Ethernet RJ45.

Эргономичная подставка позволяет регулировать высоту, а также наклонять и поворачивать монитор влево и вправо. Реализована поддержка кронштейна VESA 100x100 мм и 200x100 мм.

Монитор Lenovo ThinkStation P40w-20 поступит в продажу к третьему кварталу этого года.