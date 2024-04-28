Lenovo представила ультрабюджетный смартфон LeCoo X1

Принадлежащий компании Lenovo бренд LeCoo представил на родном для производителя китайском рынке смартфон LeCoo X1. Новинку оснастили 6-нанометровой однокристальной системой UniSoc Tanggula T760 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графическим ускорителем Mali-G57 MP4 650 МГц и модемом для сотовых сетей пятого поколения, предустановленной операционной системой Android 11 (!), 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, батареей ёмкостью 4900 мАч, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 13-Мп, 0,3 Мп и 0,3 Мп, а также селфи-камерой на 5 Мп. Несмотря на характеристики ультрабюджетного устройства, аппарат получил довольно высокий ценник – 225, 265 и 340 долларов за версии с 6/128 ГБ, 6/256 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.