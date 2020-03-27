Lenovo возобновляет производство в Китае

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что в провинции Ухань нашли коронавирус. Вероятно, именно именно оттуда он и начал свое распространение, там был пик пандемии. Однако пока до всего мира данная зараза только добралась, в Китае коронавирус пошел на спад и люди с данным заболеванием стали попадать в больницы гораздо реже. Это связано с тем, что там вирус уже победили, сейчас борются лишь с теми, кто заразился. Более того, компания Lenovo даже запустила в полноценном режиме завод на территории Уханя, чтобы довольно быстро вернуть в строй свое производство. Это говорит нам о том, что в Китае больше не переживают из-за вируса и вполне готовы возобновлять стандартный ритм жизни в стране и городах.