LetsGoDigital показали Samsung Galaxy Z Flip 3

Профильное издание LetsGoDigital опубликовало качественные рендеры складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip 3, выход которого ожидается грядущим летом. Итак, аппарат получит сдвоенную основную камеру, фронтальную камеру разрешением 10 Мп, 1,83-дюймовый внешний дисплей, защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus, защиту от брызг в соответствии со степенью IP, усиленную рамку и двухцветный дизайн. Смартфон выйдет в восьми расцветках: черной, зеленой, бежевой, светло-фиолетовой, серой, белой, розовой и темно-синей. Предполагается, что первые четыре цвета будут предназначены для Европы, а остальные расцветки станут доступны уже после релиза.