Letv Super Earphone Ears Pro выпущен с 28-часовым временем автономной работы

Несмотря на финансовые трудности, фирма LeEco еще не умерла. Он продолжает продавать широкий спектр продуктов в своей стране, Китае. Теперь компания запускает новую пару TWS наушников под названием Letv Super Earphone Ears Pro.

Letv Super Earphone Ears Pro - это еще одна пара беспроводных наушников с необычными характеристиками в своем сегменте. Наушники имеют дизайн-вкладыши с силиконовыми насадками и представлены в двух цветах: белом и черном.

Компания заявляет, что Letv Super Earphone Ears Pro может работать до 4 часов при использовании батареи 45 мАч в наушниках и дополнительных 24 часа при использовании зарядного футляра.

Letv Super Earphone Ears Pro оценены в 33 доллара США. В настоящее время они доступны для предварительного заказа в официальном интернет-магазине компании в Китае, а поставки начнутся с 7 января.

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