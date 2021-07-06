Lian Li анонсировала новую линейку вентиляторов UNI FAN AL120

Компания Lian Li анонсировала новую линейку вентиляторов UNI FAN AL120. Новинка предлагает белый и черный вариант.

Вентиляторы получили возможность последовательного подключения, что позволяет соединить между собой несколько вентиляторов без дополнительных проводов. В UNI FAN AL120 есть новые зоны светодиодной подсветки ARGB.

Lian Li UNI FAN AL120 обеспечивает улучшенную производительность. Максимальная скорость вращения вентилятора составляет 1900 Об/мин. Уровень шума при этом достигает 28,3 дБ. Модель подходит как для установки в корпус, так и на радиатор. Стоимость комплекта из трех вентиляторов составляет 99 долларов (включая контроллер), стоимость одного вентилятора равна 29 долларам.

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