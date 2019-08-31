Lian Li и EKWB выпустили распределительную плиту для СВО

LIAN LI Industrial Co. Ltd., ведущий мировой производитель алюминиевых корпусов и аксессуаров для ПК, объявляет о выпуске O11D Distro-Plate G1, специального резервуара для водяного охлаждения, системы маршрутизации и насоса, разработанного в сотрудничестве с EKWB, всемирно известная компания по производству водяного охлаждения.

Разработанная для упрощения процесса сборки водяного охлаждения для начинающих производителей ПК, которые входят в мир водяного охлаждения жестких трубок, O11D Distro-Plate G1 предлагает универсальное решение, включающее насос, резервуар, простой монтажный механизм и несколько отраслевых стандартов G1 / 4 резьбовых входа и выхода. Расположение этих входов и выходов идеально выровнено, чтобы соответствовать линейным компонентам ПК, чтобы минимизировать количество изгибов, которые пользователь должен выполнить, чтобы создать петлю. Способный поддерживать, 1 процессор, 2 графических процессора и до 2 радиаторов, пользовательское водяное охлаждение.

Разработанная для установки рядом с материнской платой, а также O11D Distro-Plate G1 может элегантно вписаться в компьютерный корпус LIAN LI O11 Dynamic. Встроенная светодиодная лента содержит 18 светодиодов, подключается к разъему материнской платы на 5 В и совместима с MSI MYSTIC LIGHT SYNC, ASROCK's Polychrome SYNC, ASUS AURA SYNC и программным обеспечением GIGABYTE RGB FUSION для согласованного эффекта освещения.