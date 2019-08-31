Lian Li и EKWB выпустили распределительную плиту для СВО

2019-08-31, Автор - Салават Шайхутдинов; Продукт - O11D Distro-Plate G; [46]
LIAN LI Industrial Co. Ltd., ведущий мировой производитель алюминиевых корпусов и аксессуаров для ПК, объявляет о выпуске O11D Distro-Plate G1, специального резервуара для водяного охлаждения, системы маршрутизации и насоса, разработанного в сотрудничестве с EKWB, всемирно известная компания по производству водяного охлаждения.

Разработанная для упрощения процесса сборки водяного охлаждения для начинающих производителей ПК, которые входят в мир водяного охлаждения жестких трубок, O11D Distro-Plate G1 предлагает универсальное решение, включающее насос, резервуар, простой монтажный механизм и несколько отраслевых стандартов G1 / 4 резьбовых входа и выхода. Расположение этих входов и выходов идеально выровнено, чтобы соответствовать линейным компонентам ПК, чтобы минимизировать количество изгибов, которые пользователь должен выполнить, чтобы создать петлю. Способный поддерживать, 1 процессор, 2 графических процессора и до 2 радиаторов, пользовательское водяное охлаждение.

Разработанная для установки рядом с материнской платой, а также O11D Distro-Plate G1 может элегантно вписаться в компьютерный корпус LIAN LI O11 Dynamic. Встроенная светодиодная лента содержит 18 светодиодов, подключается к разъему материнской платы на 5 В и совместима с MSI MYSTIC LIGHT SYNC, ASROCK's Polychrome SYNC, ASUS AURA SYNC и программным обеспечением GIGABYTE RGB FUSION для согласованного эффекта освещения.


Комментарии и отзывы O11D Distro-Plate G
Samsung Galaxy A90 c тройной камерой на ...
Samsung Galaxy A90 c тройной камерой на Смартфон на рендерах очень похож на Galaxy A70. ...
Toshiba Memory приобретает бизнес Lite-O...
Toshiba Memory приобретает бизнес Lite-OКорпорация Toshiba Memory Holdings Corporation, которая переименовывается в Kioxia Holdings Corporation,...
Планшет Lenovo Tab M8 получил Full HD-ди...
Планшет Lenovo Tab M8 получил Full HD-диКомпания Lenovo представила планшет Tab M8, который получил 8-дюймовый IPS-дисплей разрешением 1280:720 п...
Представлен бюджетный планшет Lenovo Tab...
Представлен бюджетный планшет Lenovo TabКомпания Lenovo пополнила ассортимент планшетов моделью Tab M7, которая отлично подойдет для детей. Новин...
Смартфон Nubia Red Magic 3S получит SoC ...
Смартфон Nubia Red Magic 3S получит SoC Принадлежащий компании ZTE бренд Nubia анонсировал выход нового игрового смартфона Nubia Red Magic 3S. Оф...
Опубликованы рендеры смартфона OnePlus 7...
Опубликованы рендеры смартфона OnePlus 7Авторитетный искатель утечек OnLeaks поделился качественными рендерами флагманского смартфона OnePlus 7T ...
Смартфон Sony Xperia 1 показали на фото...
Смартфон Sony Xperia 1 показали на фотоИндийский искатель утечек Мукул Шарма поделился качественными фотографиями нового флагманского смартфона ...
Xiaomi Mi 9S будет самым доступным 5G-см...
Xiaomi Mi 9S будет самым доступным 5G-смСетевые источники поделились подробностями о смартфоне Xiaomi Mi 9S, который еще не был представлен офици...


Обзор STARWIND SHP6105. Профессиональный фен для домаОбзор STARWIND SHP6105. Профессиональный фен для дома
Обзор плюсов и минусов ZTE Blade V10. Недорогой смартфон с крутой селфи-камеройОбзор плюсов и минусов ZTE Blade V10. Недорогой смартфон с крутой селфи-камерой
Обзор Verbatim Vi550 S3 (49351). Недорогой твердотельный дискОбзор Verbatim Vi550 S3 (49351). Недорогой твердотельный диск
Обзор GELID Solutions Radiant-D (FN-RADIANTD-20). Недорогие вентиляторы с подсветкойОбзор GELID Solutions Radiant-D (FN-RADIANTD-20). Недорогие вентиляторы с подсветкой
Обзор Trust GXT 288 Racing Wheel. Игровой руль с коробкой передач и педалямиОбзор Trust GXT 288 Racing Wheel. Игровой руль с коробкой передач и педалями
Предварительный обзор Lian Li O11 Dynami...
Предварительный обзор Lian Li O11 DynamiДавайте посмотрим на достаточно интересный современный компьютерный корпус, который создавали специально ...
BQ и ХК «Спартак» подписали договор о па...
BQ и ХК «Спартак» подписали договор о па 29 августа в Музее хоккея прошла пресс-конференция, которая была посвящена подписанию контракта о сотру...
Обзор Mekabolt. Идеальный платформер...
Обзор Mekabolt. Идеальный платформерНекоторые разработчики наотрез отказываются принимать тот факт, что большая часть современных геймеров не...
Предварительный обзор Meizu 16s Pro. Дос...
Предварительный обзор Meizu 16s Pro. ДосБуквально недавно мы писали о том, что компания Meizu официально закрыла массу своих магазинов, сократила...
Обзор Warlocks 2: God Slayers. Пиксельна...
Обзор Warlocks 2: God Slayers. ПиксельнаИногда на глаза попадаются весьма неплохие игры, которые вроде и не обладают серьезным бюджетом, но в цел...
Предварительный обзор ASUS ZenBook Flip ...
Предварительный обзор ASUS ZenBook Flip Современные ноутбуки в большинстве своем выходят на процессорах Intel и показывают нам неплохую производи...
Предварительный обзор Philips PicoPix Ma...
Предварительный обзор Philips PicoPix MaЕсли вы давно мечтали о проекторе, который можно спокойно уместить в своем рюкзаке или даже просто носить...
Обзор Control. Весьма достойный релиз...
Обзор Control. Весьма достойный релизВ релиз отправилась Control — достаточно достойная игра с увлекательным сюжетом, необычным геймплеем и пр...
Предварительный обзор Dell Latitude 5300...
Предварительный обзор Dell Latitude 5300Сегодня мы поговорим о достаточно интересном ноутбуке, который выглядит круто, у него весьма привлекатель...
Обзор Road to Guangdong. Шикарная график...
Обзор Road to Guangdong. Шикарная графикДанная игра очень понравилась аудитории и многие восточные стримеры провели в ней десятки часов своего св...
Предварительный обзор Jonsbo A4. Компакт...
Предварительный обзор Jonsbo A4. КомпактСегодня речь пойдет о достаточно компактном варианте корпуса, который позволит вам не переживать о том, ч...
Обзор Alien Escape. Пиксельная красота...
Обзор Alien Escape. Пиксельная красотаПрежде чем начинать данный обзор, давайте обсудим одну важную деталь — данная игра весит всего 48 мегабай...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor